Александр Зверев прошел в следующий раунд Олимпийского турнира по теннису

Во втором раунде Олимпийского турнира по теннису Александр Зверев (четвертая ракетка мира) сыграл против Томаша Махача, 39 ракетка ATP.

Первый сет немецкий теннисист прошел довольно убедительно, хотя лучше начал Махач. Удержать преимущество не получилось и Зверев спокойно оторвался и забрал этот сет со счетом 6:3 за 36 минут. Второй сет получился гораздо сложнее для четвертой ракетки мира.

Он лучше начал сет, но дальше отписывать соперника и пришлось длительное время догонять чеха. Зверев сравнял счет 5:5 и уже не отдал сопернику матч - 7:5.

В результате, Зверев за один час 36 минут проходит чеха Томаша Махача и выходит в третий раунд. Там немецкий теннисист сыграет против Алексея Попырина.

Олимпиада. Второй круг

Зверев - Махач - 2:0 (6:3, 7:5)