Александр Зинченко помогает украинским беженцам заниматься футболом в Англии

Защитник “Арсенала” Александр Зинченко помог беженцам из Украины в Англии.

По информации The Athletic, футболист сборной Украины помог шести украинским детям устроиться в академию “Манчестер Сити”, за который он ранее играл.

Причем помогал Зинченко не только детям своих друзей, но и тем, кто присылал ему сообщения с просьбой о помощи.

Отметим, что фонд украинца собрал 1 миллион фунтов на помощь беженцам из Украины.