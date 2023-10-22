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Звезда Ливерпуля попал в ужасную аварию из-за шторма и остался невредим

Новости футбола Сегодня, 03:45
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Звезда Ливерпуля попал в ужасную аварию из-за шторма и остался невредим Звезда Ливерпуля попал в ужасную аварию из-за шторма и остался невредим

Вчера неподалеку Натсфорда, Чешир защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд ехал по проселочной дороге и ураганный ветер скоростью более 100 км/ч, вызванный штормом Бабет, вырвал линию электропередач весом около полутонны и она врезалась в автомобиль, который ехал прямо перед игроком.

Александер-Арнольд ехал на своем Range Rover, а перед ним на дороге был BMW X5. Сообщается, что после того, как электроопора задела едущий впереди автомобиль, Трент нажал на тормоза и свернул в сторону, чтобы избежать аварии.

TheSun сообщает, что защитник сборной Англии сразу же вышел из машины и отправился разговаривать с водителем другого автомобиля. Оба водителя остались невредимыми.

На фото видно, как Александер-Арнольд стоит возле своего автомобиля неподалеку упавшей электроопоры со свисающими проводами.

Передняя часть его черного Range Rover была повреждена, а белый BMW врезался в живую изгородь и потерял фару.

Полиция Чешира сообщила: ”Сегодня утром в 10:34 нас вызвали с сообщением о дорожно-транспортном происшествии с участием Range Rover и BMW. Электрическая опора упала на дорогу, что и стало причиной аварии. Никто не пострадал, и к 13:05 все было очищено. Мы позвонили в энергетическую компанию и отключили электричество”.

Шторм Бабет вызвал хаос по всей территории Англии. Власти заявляют, что от него уже погибло, по меньшей мере, три человека.

Стоит отметить, что данное проишествие не помешало игроку Ливерпуля принять участие в игре своей команды вчера вечером против Эвертона. Трент Александер-Арнольд провел на поле весь матч и помог команде обыграть соперников в «мерсисайдском дерби» со счетом 2:0.

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