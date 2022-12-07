Александер-Арнольд назвал лучшего футболиста в истории

Защитник “Ливерпуля” Трент Александер-Арнольд назвал нападающего “Пари Сен-Жермен” Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

“Месси? Ничего не скажешь о лучшем игроке всех времен… Приятно смотреть, как он играет, я слежу за ним всякий раз, когда могу. Нет никакого способа играть против него. Нет определенного способа играть с таким игроком, потому что он способен на все в футболе. Я думаю, что остановить его - это вопрос удачи и надежды, что он не сотворит ничего волшебного”, - приводит слова Александер-Арнольда TyC Sports.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ и сборную Аргентины 24 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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