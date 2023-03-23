Главная Новости Альба вспомнил, как его исключили из академии "Барселоны" из-за маленького роста

Альба вспомнил, как его исключили из академии "Барселоны" из-за маленького роста

Новости футбола Сегодня, 07:00
Фото: твиттер Барселоны Фото: твиттер Барселоны

Защитник “Барселоны” Жорди Альба был исключен из академии каталонского клуба в детстве из-за своего маленького роста.

По словам футболиста, он тренировался в академии в течение семи лет и был вынужден уйти в 16 лет. Альба рассказал, что

Испанец постоянно боялся быть выгнанным из-за того, что было много талантливых детей в академии, а его товарищи уже начали расти, а он нет.

Альба добавил, что специалисты по питанию думали, что он не ест дома, поэтому не растет, но он объяснил им, что он просто маленький.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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