Альба вспомнил, как его исключили из академии "Барселоны" из-за маленького роста

Защитник “Барселоны” Жорди Альба был исключен из академии каталонского клуба в детстве из-за своего маленького роста.

По словам футболиста, он тренировался в академии в течение семи лет и был вынужден уйти в 16 лет. Альба рассказал, что

Испанец постоянно боялся быть выгнанным из-за того, что было много талантливых детей в академии, а его товарищи уже начали расти, а он нет.

Альба добавил, что специалисты по питанию думали, что он не ест дома, поэтому не растет, но он объяснил им, что он просто маленький.