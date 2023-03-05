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Альба принял решение по своему будущему в "Барселоне"

Новости футбола Сегодня, 13:42
Фото: инстаграм Жорди Альбы/Автор неизвестен Фото: инстаграм Жорди Альбы/Автор неизвестен

Защитник “Барселоны” Жорди Альба не хочет покидать клуб, сообщает El Nacional.

По сведениям источника, футболист надеется играть за каталонскую команду как минимум до конца действия своего контракта, который истекает летом 2024 года. Стоит отметить, что испанцем интересуются “Интер” и “Ювентус”.

В нынешнем сезоне 33-летний Альба провел за “Барселону” 22 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал шесть результативных передач.

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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