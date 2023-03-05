Альба принял решение по своему будущему в "Барселоне"
Новости футбола Сегодня, 13:42
Фото: инстаграм Жорди Альбы/Автор неизвестен
Защитник “Барселоны” Жорди Альба не хочет покидать клуб, сообщает El Nacional.
По сведениям источника, футболист надеется играть за каталонскую команду как минимум до конца действия своего контракта, который истекает летом 2024 года. Стоит отметить, что испанцем интересуются “Интер” и “Ювентус”.
В нынешнем сезоне 33-летний Альба провел за “Барселону” 22 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал шесть результативных передач.
Не пропустите: Месси поздравил Мбаппе с его рекордом в ПСЖ.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 14:15 "Ливерпуль" уничтожил "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ
Новости футбола Сегодня, 12:15 "Барселона" в меньшинстве обыграла аутсайдера Ла Лиги
Новости футбола Сегодня, 10:15 "Шахтер" выиграл в чемпионате Украины со счетом 7:0
Новости футбола Вчера, 17:06 1000: Месси достиг невероятной результативной отметки
Новости футбола Вчера, 16:55 ПСЖ в результативном матче обыграл "Нант"
Новости футбола Вчера, 15:49 "Бавария" одержала непростую гостевую победу в Бундеслиге
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:20 Тен Хаг назвал причину ужасного поражения "МЮ" от "Ливерпуля" Новости футбола Сегодня, 15:55 Украинец Зозуля принес победу своей команде над "Реалом В" Новости футбола Сегодня, 15:42 "Реал" нацелился на хавбека сборной Бельгии Новости футбола Сегодня, 15:30 "Лион" не сумел победить в домашнем матче Лиги 1 Новости футбола Сегодня, 15:15 "Айнтрахт" упустил победу над "Вольфсбургом" Новости футбола Сегодня, 14:55 "Атлетик" не сумел победить в гостевом матче Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 14:42 "Аякс" с большим трудом выиграл в матче чемпионата Нидерландов Новости футбола Сегодня, 14:30 Гол Мхитаряна помог "Интеру" победить в Серии А Новости футбола Сегодня, 14:15 "Ливерпуль" уничтожил "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ Новости футбола Сегодня, 13:55 "Челси" может купить форварда "Ромы"
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол 06 мар 2023 Прогноз на матч Сассуоло - Кремонезе 6 марта 2023 года Футбол 06 мар 2023 Прогноз на матч Торино - Болонья 6 марта 2023 года Футбол 07 мар 2023 Прогноз на матч Челси - Боруссия Дортмунд 7 марта 2023 года Футбол 07 мар 2023 Прогноз на матч Бенфика - Брюгге 7 марта 2023 года