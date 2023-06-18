Альба близок к переходу в новый клуб Месси

Защитник “Барселоны” Жорди Альба близок к переходу в “Интер Майами”, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, футболист в данный момент ведет с американским клубом активные переговоры, которые близки к завершению. Зарплата игрока составит около двух миллионов долларов в год. Также он может получать дополнительную оплату за роль посла чемпионата мира-2026.

Напомним, что ранее “Интер Майами” подписал аргентинского нападающего “Пари Сен-Жермен” Лионеля Месси.

В нынешнем сезоне 34-летний Альба провел за “Барселону” 30 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2023 года.