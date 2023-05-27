"Аль-Айн" Реброва и Ярмоленко проиграл в финале Кубка

В финальном матче Кубка ОАЭ “Аль-Айн” под руководством украинца Сергея Реброва проиграл “Аль-Шардже” со счетом 1:2.

На 30-й минуте счет открыл Отонн Куадио, но в концовке первого тайма голы забили Луанзиньо и Кайо.

Украинский нападающий “Аль-Айн” Андрей Ярмоленко пропустил матч из-за травмы.

Контракты Реброва и Ярмоленко истекают летом, поэтому они, скорее всего, покинут клуб.

“Аль-Айн” - “Аль-Шарджа” - 1:2 (1:2)

Голы: Куадио, 30 - 1:0, Луанзиньо, 45+3 - 1:1, Кайо, 45+10

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