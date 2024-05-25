Аль-Айн под руководством Эрнана Креспо стал победителем Лиги чемпионов АФК

Сегодня, 25 мая, состоялся ответный матч финальной стадии Лиги чемпионов Азии. После гостевого поражения Аль-Айн из Объединенных Арабских Эмиратов принимал японскую Йокогаму Маринос, которую возглавляет экс-игрок Ливерпуля Харри Кьюэлл. К слову, наставником арабской команды является еще один легендарный футболист Эрнан Креспо.

Хозяева довольно быстро вышли вперед усилиями своего лучшего бомбардира Суфиана Рахими и сравняли счет в двухматчевом противостоянии. На исходе получаса игры марокканский форвард заработал пенальти, который реализовал Каку и поставил гостей в неудобное положение. Однако до перерыва гости смогли один гол отыграть.

Ключевую роль в матче сыграло удаление вратаря гостей Вильяма Поппа. Японцы весь второй тайм играли в меньшинстве. Йокогаме не удалось ничего создать у чужих ворот, а Рахими умудрился оформить дубль. Еще два мяча на свой счет записал Коджо Лаба. Таким образом, Аль-Айн спустя более 20 лет снова стал сильнейшей командой континента.

Лига чемпионов Азии. Финал. Ответный матч.

Аль-Айн (ОАЭ) — Йокогама Маринос (Япония) — 5:1

Голы: Рахими 8, 67, Каку 34, пенальти, Лаба 90+1, 90+5 — Ян 40.

Удален: Попп 45+10 (Йокогама).