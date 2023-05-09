"Аль-Айн" определился с будущим украинца Ярмоленко

Украинский нападающий “Аль-Айна” Андрей Ярмоленко покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает UAEkick.

По сведениям источника, руководство эмиратского клуба недовольно выступлениями украинца, и поэтому приняло решение не продлевать с ним контракт, который действует до лета 2023 года. Таким образом, форвард станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 33-летний Ярмоленко провел за “Аль-Айн” 30 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал шесть результативных передач.

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