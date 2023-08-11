"Аль-Ахли" предложил 12 млн евро за звезду "Ливерпуля"

"Аль-Ахли" из Саудовской Аравии проявляет интерес к полузащитнику “Ливерпуля” и сборной Испании Тьяго Алькантаре, сообщает L'Équipe.

По сведениям источника, саудовский клуб может приобрести футболиста до закрытия летнего трансферного окна. “Аль-Ахли” готов заплатить за испанца 12 миллионов евро. Впрочем, такая сумма может не устроить руководство английского клуба.

32-летний Алькантара выступает за “Ливерпуль” с сентября 2020 года. Он перешел в английский клуб из мюнхенской “Баварии”. Сумма трансфера составила 22 миллиона евро. Всего он провел за мерсисайдцев 97 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач. В составе “Ливерпуля” Алькантара становился обладателем Кубка Англии в сезоне-2021/2022, выиграл Суперкубок Англии в 2022 году, а также стал обладателем Кубка английской лиги в сезоне-2021/22. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.

Алькантара с 2011 года играет за сборную Испании. Всего он провел за испанскую национальную команду 46 матчей, забил два гола и отдал девять результативных передач, а также получил четыре желтые карточки.