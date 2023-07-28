"Аль-Ахли" из Саудовской Аравии купил звезду "Манчестер Сити"

Пресс-служба “Аль-Ахли” из Саудовской Аравии на официальном сайте объявила о переходе нападающего “Манчестер Сити” и сборной Алжира Рияда Мареза.

Саудовский клуб заплатил за футболиста 30 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться за счет бонусов. Зарплата игрока составит около 28 миллионов евро в год. Африканец подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2027 года.

32-летний Марез выступал за “Манчестер Сити” с 2018 года. Он перешел в клуб из “Лестер Сити”. Сумма трансфера составила 236 матчей во всех турнирах, забил 78 голов и отдал 59 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года. В составе “Манчестер Сити” Марез четыре раза становился чемпионом Англии, два раза выиграл Кубок Англии, три раза стал обладателем Кубка английской лиги, один раз выиграл Суперкубок Англии и один раз стал победителем Лиги чемпионов.

Марез с 2014 года играет за сборную Алжира. Всего за алжирскую национальную команду он провел 83 матча, забил 30 голов и отдал 37 результативных передач.