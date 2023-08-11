"Аль-Ахли" из Саудовской Аравии купил одного из лидеров "Ромы"

Пресс-служба "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии на официальном сайте объявила о переходе защитника римской “Ромы” и сборной Бразилии Рожера Ибанеса.

Саудовский клуб заплатил за футболиста 28 миллионов 500 тысяч евро. Данная сумма может увеличиться на три миллиона евро за счет бонусов. Кроме того, “Рома” может получить 20 процентов от следующего трансфера бразильца. Ибанес подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2027 года.

24-летний Ибанес выступал за “Рому” с лета 2021 года. Он перешел в римский клуб из бергамской “Аталанты”. Сумма трансфера составила девять миллионов евро. Всего он провел за клуб из Рима 149 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал две результативные передачи. В составе “Ромы” Ибанес становился победителем Лиги Конференций в сезоне-2021/2022, а также доходил до финала Лиги Европы в сезоне-2022/2023. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года.

Ибанес с 2022 года играет за сборную Бразилии. Всего он провел за бразильскую национальную команду два матча, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.