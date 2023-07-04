"Аль-Ахли" из Саудовской Аравии договорился о переходе легенды "Ливерпуля"

Бразильский нападающий Роберто Фирмино переходит в “Аль-Ахли” из Саудовской Аравии, сообщает журналист Бен Джейкобс в своем твиттере.

По сведениям источника, саудовский клуб договорился с футболистом о подписании контракта до лета 2026 года. Бразилец является свободным агентом, поэтому он перейдет в новый клуб бесплатно.

Последним клубом 31-летнего Фирмино был “Ливерпуль”, за который он выступал с 2015 по 2023 год. Всего он провел за английский клуб 362 матча во всех турнирах, забил 111 голов и отдал 79 результативных передач. Ранее играл за “Фигейренсе” и “Хоффенхайм”. За сборную Бразилии сыграл 55 матчей, забил 17 голов и отдал семь результативных передач. Чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, обладатель Суперкубка Англии, победитель Лиги чемпионов УЕФА, обладатель Суперкубка УЕФА, обладатель Кубка английской Футбольной лиги, победитель Клубного чемпионата мира, обладатель Кубка Америки в 2019 году.

В минувшем сезоне “Аль-Ахли” занял первое место в первом дивизионе чемпионата Саудовской Аравии. Благодаря этому клуб завоевал право сыграть в следующем сезоне в элитном дивизионе.