"Аль-Ахли" из Саудовской Аравии близок к покупке одного из лидеров "Наполи"

Центральный полузащитник неаполитанского “Наполи” и сборной Польши Петр Зелиньски близок к переходу в "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист уже согласовал условия личного контракта с саудовским клубом. При этом клубы ведут активные переговоры, которые близки к завершению. Сумма предстоящего трансфера не разглашается.

29-летний Зелиньски выступает за “Наполи” с лета 2016 года. Он перешел в неаполитанский клуб из “Удинезе”. Сумма трансфера составила 16 миллионов евро. Всего он провел за “Наполи” 329 матчей во всех турнирах, забил 47 голов и отдал 44 результативные передачи. В составе клуба из Неаполя он становился чемпионом Италии в сезоне-2022/2023, а также выиграл Кубок Италии в сезоне-2019/2020.

Зелиньски с 2013 года играет за сборную Польши. Всего он провел за польскую национальную команду 82 матча, забил 10 голов и отдал 13 результативных передач, а также получил три желтые карточки.