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"Аль-Ахли" готовит еще одну трансферную бомбу

Новости футбола Сегодня, 08:00
"Аль-Ахли" готовит еще одну трансферную бомбу Фото: твиттер Арсенала

Арабский клуб "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии заинтересован в приобретении полузащитника "Арсенала" Томаса Парти.

По информации Daily Mail, африканский футболист не исключает такого развития своей карьеры.

Парти перешел в "Арсенал" из "Атлетико" в октябре 2020 года. С тех пор он провел за лондонский клуб 99 матчей, забив пять голов и сделав четыре голевых передачи.

Ситуация для капитана сборной Ганы в “Арсенале” изменилась после того, как клуб подписал на его позицию Деклана Райса из "Вест Хэма".

Что касается "Аль-Ахли", то команда активно работает на трансферном рынке этим летом. В ближайшее время арабский коллектив хочет назначить в команду главного тренера "Фулхэма" Марка Силву.

Также саудовский клуб завершает трансфер форварда Аллан Сент-Максимена из "Ньюкасла" и нападающего Рияда Мареза из "Манчестер Сити".

Этим летом игроками “Аль-Насра” стали вратарь Эдуар Менди из "Челси" и нападающий Роберто Фирмино. Последний перешел в клуб на правах свободного агента.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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