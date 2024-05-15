Аккаунт Книги рекордов Гинесса эпично посмеялся с Тоттенхэма

Официальный аккаунт Книги рекордов Гинесса не оставил без внимания вчерашний ключевой матч в борьбе за чемпионство АПЛ, в котором Манчестер Сити обыграл Тоттенхэм (2:0).

Напомним. что ничья или победа Тоттенхэма делала бы фаворитами в борьбе за титул их главных исторических конкурентов – Арсенал. Так что вчера даже все фанаты Арсенала и болельщики других клубов, которые враждебны к Манчестер Сити, болели за “шпор”.

there's a new record for the largest number of Tottenham fans this evening — Guinness World Records (@GWR) May 14, 2024

Поэтому еще перед игрой аккаунт Книги рекордов Гинесса в социальной сети X пошутил, что вчера был установлен всемриный рекорд по количеству болельщиков Тоттенхэма за один день.

Однако Тоттенхэм не оправдал надежды болельщиков других клубов. Теперь, чтобы четвертый раз подряд выиграть титул АПЛ, Манчестер Сити достаточно обыграть в домашнем матче последнего тура Вест Хэм.