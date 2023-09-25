Английский нападающий Айван Тони вернулся к тренировкам с Брентфордом, сообщает EuroFoot.

Футболист вернулся к тренировкам с основной командой. Его дисквалификация продолжается до 17 января 2024 г. и после этого он сможет вернуться к официальным матчам за Брентфорд.

Напомним, что форвард Брентфорда Айван Тони дисквалифицирован на восемь месяцев из-за ставок. В период с февраля 2017-го по январь 2021-го игрок совершил 262 нарушения. Из-за этого главная звезда Брентфорда и сборной Англии осталась без футбола до конца года.

В ноябре 2022 года нападающему предъявлено обвинение в 232 предполагаемых нарушениях правил ставок, а через месяц было предъявлено еще 30 обвинений. Футбольная ассоциация Англии оценивает эти правонарушения в каждом конкретном случае, поэтому любые предыдущие примеры нарушения игроками правил ставок, как ожидается, не повлияют на строгость наказания, которое может получить Айван.

В результате англичанину прилетела дисквалификация на восемь месяцев, поскольку было установлено, что он делал ставки на свою команду. В тот период форвард играл за Сканторп, Уиган, Питерборо и Брентфорд.

30 января Брентфорд сыграет против Тоттенхэма, а 3 февраля против Манчестер Сити.