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"Айнтрахт" упустил победу над "Вольфсбургом"

Новости футбола Сегодня, 15:15
Фото: инстаграм "Айнтрахта"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Айнтрахта"/Автор неизвестен

В матче 23-го тура чемпионата Германии “Вольфсбург” и “Айнтрахт” сыграли вничью со счетом 2:2.

В начале встречи счет открыл Омар Мармуш, но в середине первого тайма равновесие восстановил Рандаль Коло-Муани. Вскоре гостей вывел вперед Эван Ндика. В концовке тайма счет сравнял Янник Герхардт.

“Айнтрахт”, набрав 39 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Бундеслиги. “Вольфсбург” с 34 очками остался на восьмой позиции.

“Вольфсбург” – “Айнтрахт” - 2:2 (2:2)
Голы: Мармуш, 10 - 1:0, Коло-Муани, 22 - 1:1, Ндика, 26 - 1:2, Герхардт, 43 - 2:2

“Вольфсбург”: Кастельс, Лакруа (Борнаув, 75), ван де Вен, Пауло Отавио, Арнольд, Герхардт, Сванберг (Нмеча, 85), Баку, Каминьски, Виммер (Паредес, 68), Мармуш (Нмеча, 85).

“Айнтрахт”: Трапп, Бута (Кнауфф, 85), Хасебе, Ндика, Тута, Макс (Ленц, 74), Гетце, Роде (Якич, 74), Камада, Линдстрем (Борре, 84), Коло-Муани.

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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