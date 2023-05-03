"Айнтрахт" стал вторым финалистом Кубка Германии
Новости футбола Сегодня, 16:53
Фото: инстаграм "Айнтрахта"/Автор неизвестен
В матче ½ финала Кубка Германии “Айнтрахт” на выезде обыграл “Штутгарт” со счетом 3:2 и вышел в финал.
Победу гостям принесли голы Эвана Ндика, Даити Камады и Рандаля Коло-Муани. У хозяев отличились Тиагу Томаш и Энцо Мийо.
В финале “Айнтрахт” сыграет с "РБ Лейпциг".
“Штутгарт” – “Айнтрахт” - 2:3 (1:0)
Голы: Томаш, 19 - 1:0, Ндика, 51 - 1:1, Камада, 55 - 1:2, Коло-Муани, 77 (с пенальти) - 1:3, Мийо, 83 - 2:3
“Штутгарт”: Бредлов, Вагноман, Антон (Мийо, 63), Мавропанос (Загаду, 32), Ито, Соса, Каразор, Эндо (Фюрих, 78), Мвумпа, Гирасси, Тиагу Томаш (Кулибали, 63).
“Айнтрахт”: Трапп, Ндика, Тута, Хасебе, Ленц, Эбимбе, Гетце (Линдстрем, 78), Роде (Бута, 46), Соу, Камада, Коло-Муани (Борре, 83).
Удаление: Соса (85).
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