"Айнтрахт" продлил контракт с опытным вратарем, которым интересовалась "Бавария"

Пресс-служба франкфуртского “Айнтрахта” на официальном сайте объявила о продлении контракта с голкипером Кевином Траппом.

Стороны заключили контракт до лета 2026 года с возможностью продления еще на год. Стоит отметить, что ранее им интересовалась “Бавария”.

32-летний Трапп выступает за “Айнтрахт” с 2012 года. Всего он провел за клуб 282 матча во всех турнирах и пропустил 410 голов. Ранее играл за “Кайзерслаутерн” и ПСЖ. За сборную Германии сыграл шесть матчей.

Не пропустите: "Атлетико" нацелился на форварда сборной Франции.