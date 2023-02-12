"Айнтрахт" потерпел разгромное поражение в Бундеслиге

В матче 20-го тура чемпионата Германии “Кельн” на своем поле разгромил “Айнтрахт” со счетом 3:0.

Победу хозяевам принесли дубль Элье Скири и гол Тимо Хюберса.

“Кельн”, набрав 26 очков, вышел на 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги. “Айнтрахт” с 35 очками остался на шестой позиции.

“Кельн” – “Айнтрахт” - 3:0 (0:0)

Голы: Хюберс, 49 - 1:0, Скири, 71 - 2:0, Скири, 86 - 3:0

“Кельн”: Швэбе, Шмитц, Шабо, Хюберс, Хектор, Кайнц (Тильманн, 80), Схири, Майна (Шиндлер, 80), Мартель (Лемперле, 88), Хусейнбашич (Олесен, 67), Тиггес (Адамян, 67).

“Айнтрахт”: Трапп, Бута (Кнауфф, 66), Хасебе (Аларио, 80), Ндика, Тута, Макс, Гетце, Соу (Роде, 72), Камада, Линдстрем (Борре, 66), Коло-Муани.

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