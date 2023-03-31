"Айнтрахт" не смог обыграть аутсайдера Бундеслиги

В матче 26-го тура чемпионата Германии “Айнтрахт” на своем поле сыграл вничью с “Бохумом” со счетом 1:1.

На 13-й минуте счет открыл Такума Асано, но в середине первого тайма равновесие восстановил Рандаль Коло-Муани.

“Айнтрахт”, набрав 41 очко, занимает шестое место в турнирной таблице Бундеслиги. “Бохум” с 26 очками остался на 14-й позиции.

“Айнтрахт” – “Бохум” - 1:1 (1:1)

Голы: Асано, 13 - 0:1, Коло-Муани, 22 (с пенальти) - 1:1

“Айнтрахт”: Трапп, Бута, Ндика, Хасебе, Якич, Макс, Гетце (Аларио, 79), Роде (Камада, 74), Соу, Борре, Коло-Муани.

“Бохум”: Риманн, Стафилидис, Ордец (Шлоттербек, 64), Машович, Хайнц (Ламбропулос, 84), Остерхаге, Штегер (Цоллер, 84), Лосилла, Асано (Брошински, 84), Антви-Аджей, Хофманн.

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