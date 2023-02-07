"Айнтрахт" назвал "МЮ" и "Баварии" цену на француза Коло-Муани

Франкфуртский “Айнтрахт” определился с ценой на французского нападающего Рандаля Коло-Муани, сообщает L'Équipe.

По сведениям источника, немецкий клуб хочет получить за футболиста не менее 100 миллионов евро. Интерес к французу проявляют “Бавария”, “Ливерпуль” и “Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 24-летний Коло-Мауни провел за “Айнтрахт" 27 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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