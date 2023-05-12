"Айнтрахт" нацелился на двух игроков ПСЖ

“Айнтрахт” проявляет интерес сразу к двум игрокам “Пари Сен-Жермен”, сообщает L'Equipe.

По сведениям истоника, немецкий клуб готов заплатить 20 миллионов евро за защитника Эль-Шадая Битшиабу, а также хочет арендовать нападающего Уго Экитике. Парижане могут согласиться расстаться с обоими игроками.

В нынешнем сезоне 20-летний Экитике провел за ПСЖ 29 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. 17-летний Битшиабу принял участие в 13 поединках и не отметился результативными действиями.

Не пропустите: Ярмоленко принес "Аль-Айну" крупную победу в чемпионате.