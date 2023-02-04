"Айнтрахт" и "Бохум" одержали крупные победы в Бундеслиги

Завершились два матча 19-го тура чемпионата Германии. “Айнтрахт” на своем поле разгромил “Герту” со счетом 3:0, “Бохум” победил “Хоффенхайм” - 5:2.

“Айнтрахт” – “Герта” - 3:0 (2:0)

Голы: Коло-Муани, 21 (с пенальти) - 1:0, Коло-Муани, 28 - 2:0, Бута, 90 - 3:0

“Айнтрахт”: Трапп, Бута, Хасебе, Ндика, Тута, Макс (Ленц, 69), Гетце, Соу (Якич, 90), Камада (Роде, 69), Линдстрем (Борре, 69), Коло-Муани (Аларио, 84).

“Герта”: Кристенсен, Кенни (Миттельштедт, 46), Кемпф, Уремович, Платтенхардт, Боэтиюс (Джигерджи, 46), Тузар (Боатенг, 80), Сердар, Рихтер, Нидерлехнер (Шерхант, 76), Лукебакио (Нганкам, 46).

“Бохум” – “Хоффенхайм” - 5:2 (3:0)

Голы: Хофманн, 22 - 1:0, Ферстер, 30 - 2:0, Асано, 40 - 3:0, Баумгартнер, 49 - 3:1, Машович, 69 - 4:1, Даббур, 77 - 4:2, Брошински, 83 - 5:2

“Бохум”: Риманн, Джанко, Ордец, Машович, Данило Соарес, Лосилла, Штегер (Остерхаге, 87), Ферстер (Шлоттербек, 74), Хофманн (Брошински, 74), Асано (Цоллер, 83), Антви-Аджей (Осеи-Туту, 84).

“Хоффенхайм”: Бауманн, Брукс, Нсоки, Кабак (Бичакчич, 46), Анхелиньо, Баумгартнер, Дилэйни (Штиллер, 79), Гайгер (Руди, 46), Бисхоф (Крамарич, 46), Бебу (Даббур, 46), Дольберг.

Не пропустите: Дортмундская "Боруссия" разгромила “Фрайбург” в матче Бундеслиги.