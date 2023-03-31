Агуэро обратился к Месси по поводу возвращения в "Барселону"

Звездный аргентинский экс-футболист Серхио Агуэро просит своего бывшего партнера по сборной и “Барселоне” Лионеля Месси вернуться в каталонский клуб.

При этом на данном этапе возвращение легендарного футболиста вряд ли состоится из-за финансовых проблем “Барселоны”.

Соглашение Месси с ПСЖ истекает в конце сезона.

Что касается Агуэро, то он завершил карьеру в 2021 году спустя несколько месяцев после перехода в “Барселону”. Решение он принял из-за проблем с сердцем.