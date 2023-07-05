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Агуэро назвал топ-3 лучших форварда в истории

Новости футбола Сегодня, 03:00
Агуэро назвал топ-3 лучших форварда в истории Фото: твиттер Барселоны

Легендарный аргентинский футболист Серхио Агуэро рассказал о том, кого считает лучшим форвардами в истории футбола.

Как заявил бывший нападающий "Манчестер Сити" и сборной Аргентины, у него есть три фаворита.

"Я думаю, что это бразильский форвард Роналдо, француз Тьерри Анри и уругваец Луис Суарес. Вот в таком порядке", - сказал Агуэро, слова которого приводит Barca Universal.

Агуэро играл за "Манчестер Сити" с 2011 года. В составе “горожан” он пять раз выигрывал чемпионатов Англии, Кубок и три Суперкубок Англии, также в его активе шесть побед в Кубке английской лиги.

В общей сложности за команду из Манчестер Агуэро провел 390 матчей, забил 260 голов и отдал 73 голевые передачи.

В течение своей карьеры Агуэро также выступал за "Индепендьенте", мадридский "Атлетико" и каталонскую "Барселону".

Несколько лет назад он был вынужден завершить карьеру из-за проблем с сердцем. Перед этим он перебрался в “Барселону”, за которую так и не успел сыграть ни одного матча.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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