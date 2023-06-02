Агуэро назвал главных конкурентов "Сити" в АПЛ в новом сезоне

Экс-форвард “Манчестер Сити” Серхио Агуэро высказался о том, кто будет вести борьбу за чемпионство АПЛ в следующем сезоне.

По его словам, вместе с “горожанами” в гонку за трофей включатся “Арсенал” и “Манчестер Юнайтед”.

Агуэро считает, что “Манчестер Сити” останется главным претендентом на чемпионство в следующем сезоне благодаря своему четкому стилю игры.

“Арсенал” создал базу молодых игроков, которые имеют большой потенциал, а “Манчестер Юнайтед” возвращает себе бывшую славу и также представляет серьезную конкуренцию для горожан", - сказал он.

Напомним, что в этом сезоне чемпионами стали именно “горожане”.