Агуэро "наехал" на Ибрагимовича, который критиковал аргентинцев

Бывший нападающий сборную Аргентины Серхио Агуэро подверг критике форварда “Милана” Златана Ибрагимовича, который ранее раскритиковал поведение аргентинских футболистов после победы на чемпионате мира-2022.

“Странно слышать подобное от тебя, так как ты довольно боевой игрок. Ибрагимович - очень хороший футболист, но боец. Ты же поссорился с Гвардиолой, а затем стал требовать ухода из ”Барселоны". Посмотри на свое поведение во время всей карьеры.

Я помню матч против тебя, когда играли “Манчестер Сити” с “Манчестер Юнайтед”. Ты постоянно спорил со всеми. Поэтому не тебе говорить о том, что кто-то себя плохо вел.

Ты говоришь, что аргентинцы плохо вели себя, но ты тоже плохо вел себя во время матчей", - приводит слова Агуэро Olé.

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