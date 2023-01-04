Агенты Роналду ничего не знают о предложениях для игрока из Европы

В агентстве представителя Криштиану Роналду Жорже Мендеша не подтвердили информацию о том, что у футболиста были предложения от европейских клубов.

Как известно, в конце декабря португалец перебрался в саудовский “Аль-Наср”.

В одном из интервью Роналду заявил, что у него было много вариантов в Европе, Бразилии, Австралии и США.

Также источник пишет, что агентство Мендеша владело имиджевыми правами Криштиану до вторника, 3 января.

Напомним, что контракт португальца с “Аль-Насром" рассчитан на 2,5 года.