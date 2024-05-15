Агента Томаса Тухеля заметили на встрече с руководителями Баварии (ФОТО)

В среду, 15 мая, агента главного тренера Баварии Мюнхен, Олафа Майнкинга, заметили на встрече с руководством мюнхенской команды, сообщает BILD.

Как мы ранее писали, Бавария Мюнхен может изменить свою позицию и оставить Томаса Тухеля на посту главного тренера и на следующий сезон. Причина заключается в том, что с предыдущим тренером, с которым мюнхенцам не удалось договориться является Оливер Гласнером, который лишь недавно начал работать с Кристал Пэлас.

Таким образом, Бавария уже не смогла договориться с Хаби Алонсо, Юлианом Нагельсманном, Ральфом Рангником и Гласнером. С другими кандидатами, имена которых появлялись в СМИ, переговоров не было.

К слову, Ханси Флик может вновь возглавить Баварию Мюнхен. Тем не менее, немецкий специалист поставил мюнхенцам два условия, после выполнения которых он готов возглавить клуб.

Напомним, по результатам текущего сезона Бавария впервые за 11 лет не выиграла ни одного титула. Она занимает второе место в Бундеслиге, а в Лиге чемпионов проиграла Реалу Мадрид на стадии 1/2 финала. В Кубке Германии Бавария сенсационно вылетела от Саарбрюкена из Третьей лиги.