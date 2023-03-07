Агент Жорже Мендеш предложил "Реалу" топ-футболиста

Агент Жорже Мендеш предложил форварда “Милана” Рафаэла Леау мадридскому “Реалу”.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, клуб и игрок остановили переговоры по новому контракту.

Текущее соглашение португальца рассчитано до лета 2024 года.

Источник пишет, что в то же время сам испанский клуб вряд ли захочет подписать Леау, так как на его позиции в команде играет Винисиус Жуниор.

В текущем сезоне Леау провел 32 матча, в которых записал на свой счет девять голов и восемь результативных передач.