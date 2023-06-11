Агент Жоау Феликса определил критерии для поиска нового клуба для португальца
Новости футбола Сегодня, 11:15
Фото: инстаграм Жоау Феликса/Автор неизвестен
Жорже Мендеш, агент нападающего мадридского “Атлетико” и сборной Португалии Жоау Феликса, ищет новый клуб для футболиста, сообщает AS.
По сведениям источника, новый клуб должен иметь возможность заплатить за форварда около 100 миллионов евро. Если найти покупателя не удастся, то “Атлетико” готов отдать португальца в аренду за 10 миллионов евро в год.
Во второй половине прошлого сезона 23-летний Феликс выступал за “Челси” на правах аренды, провел за клуб 20 матчей во всех турнирах и забил четыре гола. Его контракт с “Атлетико” действует до лета 2027 года.
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