Агент высказался о возможном уходе Кессье из "Барселоны"

Агент ивуарийского полузащитника “Барселоны” Франка Кессье заявил, что его подопечный не покинет каталонский клуб в летнее трансферное окно.

“Шансы на уход Кессье из ”Барселоны" такие же, как шансы на то, что у змеи вырастут ноги. Я опровергаю любые слухи", - приводит слова агента журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

В нынешнем сезоне 26-летний Кессье провел за “Барселону” 32 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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