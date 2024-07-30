Агент нападающего Наполи опроверг информацию о формуле обмена игроками с Челси

Наполи очень сильно хочет подписать нападающего Челси Ромелу Лукаку, а страйкер итальянской команды, Виктор Осимхен, хочет покинуть клуб.

Ранее появилась информация, что Лукаку переберется в Наполи на постоянной основе. Сейчас клубы лишь обсуждают сумму, за которую бельгиец уедет в Италию. В то же время Осимхен перейдет в Челси на правах аренды до конца сезона с опцией обязательного выкупа.

Однако, агент нигерийского нападающего Календа опроверг эту информацию и призвал уважать игрока и не распространять фейковые новости.

«Я читал о «фантастических обменах» с Виктором... будто он был пакетом, который нужно быстро доставить. Этот человек - лучший бомбардир третьего Скудетто в истории Наполи. Уважайте и прекратите фейковые новости», - заявил он.

Напомним, в прошлом сезоне Лукаку выступал на правах аренды за Рому, где отметился 13 голами в 32 матчах Серии А. Осимхен за четыре сезона в Наполи забил 76 голов в 133 матчах во всех турнирах.