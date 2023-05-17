Агент Нагельсманна рассказал, почему тренер отказал "Челси"

Агент немецкого тренера Юлиана Нагельсманна Фолькер Штрут рассказал о переговорах с руководством клуба “Челси”.

Как известно, стороны долго общались, но так и не пришли к соглашению.

“Да, это правда, что после увольнения Нагельсманна из ”Баварии" “Челси” быстро связался с нами. Я считаю, что отказаться от этой работы было правильным решением. Его назначение было бы связано с высокими ожиданиями, учитывая потраченные сотни миллионов на новых игроков. По моему мнению, Нагельсманн был первым кандидатом для этой работы, и если бы он пожелал эту должность, то получил бы ее", - сказал агент.