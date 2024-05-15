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Агент Кварацхелии прокомментировал будущее звезды Наполи на фоне интереса ПСЖ

Новости футбола Сегодня, 03:23
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Агент Кварацхелии прокомментировал будущее звезды Наполи на фоне интереса ПСЖ Агент Кварацхелии прокомментировал будущее звезды Наполи на фоне интереса ПСЖ

Вингер Наполи Хвича Кварацхелия считается одним из самых желанных топовых клубами игроком. Картвела время от времени связывают с тем или иным коллективом, но окружение звезды неаполитанского клуба сохраняет спокойствие.

Агент Кварацхелии Мамука Джугелия прокомментировал данные слухи и заявил, что поводов для беспокойства нет:

«Мы не спешим с принятием решения, так как Неаполь – второй дом. Мы ценим заботу и уважение, которую проявляет к нам Наполи и президент клуба. Если поступит предложение, которое удовлетворит клуб и игрока, а также, если Де Лаурентис будет не против, то мы рассмотрим его», – сказал Джугелия в разговоре с картвельской версиейLaGazzettadelloSport.

Напомним, ранее сообщалось о попытках ПСЖ подписать игрока, но пока что в Неаполе не имеют ни малейшего желания отпускать Кварацхелию.

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