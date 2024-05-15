Агент Кварацхелии прокомментировал будущее звезды Наполи на фоне интереса ПСЖ

Вингер Наполи Хвича Кварацхелия считается одним из самых желанных топовых клубами игроком. Картвела время от времени связывают с тем или иным коллективом, но окружение звезды неаполитанского клуба сохраняет спокойствие.

Агент Кварацхелии Мамука Джугелия прокомментировал данные слухи и заявил, что поводов для беспокойства нет:

«Мы не спешим с принятием решения, так как Неаполь – второй дом. Мы ценим заботу и уважение, которую проявляет к нам Наполи и президент клуба. Если поступит предложение, которое удовлетворит клуб и игрока, а также, если Де Лаурентис будет не против, то мы рассмотрим его», – сказал Джугелия в разговоре с картвельской версиейLaGazzettadelloSport.

Напомним, ранее сообщалось о попытках ПСЖ подписать игрока, но пока что в Неаполе не имеют ни малейшего желания отпускать Кварацхелию.