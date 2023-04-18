Агент Камавинга высказался об интересе к игроку со стороны "Арсенала"

Джонатан Барнетт, агент полузащитника мадридского “Реала” и сборной Франции Эдуардо Камавинга, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны лондонского “Арсенала”.

“Переход Камавинга в ”Арсенал" - это слухи. Такого просто не могло быть. Эдуардо никогда даже не думал о переходе в другой клуб, а “Реал” все равно его бы не отпустил. Он является одной из звезд клуба в будущем. Так что зачем ему уходить? Это все неправда", - приводит слова Барнетта Goal.

В нынешнем сезоне 20-летний Камавинга провел за “Реал” 47 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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