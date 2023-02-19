Агент Холанда назвал цену на форварда

Рафаэла Пимента, агент нападающего “Манчестер Сити” и сборной Норвегии, поделилась мнением о трансферной стоимость игрока.

“Холанд стоит один миллиард евро. Я уверена в этом. Кто-то может воспринять это как шутку, ведь никто столько не заплатит. Но я учитываю его возраст, уровень игры, прогресс и поведение. Будущее неведомо, но оно наступит”, – приводит слова Пименты Goal.com

В нынешнем сезоне 22-летний Холанд провел за “Манчестер Сити” 31 матч во всех турнирах, забил 32 гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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