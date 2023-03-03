Агент Холанда назвала самый привлекательный клуб мира

Агент форварда “Манчестер Сити” Эрлинга Холанда Рафаэла Пимента назвала клуб, в котором мечтает играть любой футболист.

По словам представительницы звездного норвежца, речь идет о “Реале”.

“Есть АПЛ, но также есть и мадридский ”Реал". В этом клубе есть кое-что, о чем также многие мечтают, здесь сохраняется магия. Там нет еженедельной борьбы, но при этом там всегда есть Лига чемпионов", - сказала она.

Ранее СМИ неоднократно писали о том, что Холанд после “Манчестер Сити” перейдет в “Реал”.