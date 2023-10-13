Africa Cup of Nations-2023 draw results

В Кот-д’Ивуаре 13 октября прошла жеребьевка Кубка африканских наций-2023.

Участие в турнире примут 24 сборные, которые разбили по четыре команды в шесть групп. В следующую стадию турнира выйдут две лучшие команды из каждого квартета.

Результат жеребьевки Кубка африканских наций-2023

Группа А: Кот-д’Ивуар, Нигерия, Экваториальная Гвинея, Гвинея-Бисау.

Группа В: Египет, Гана, Кабо-Верде, Мозамбик.

Группа С: Сенегал, Камерун, Гвинея, Гамбия.

Группа D: Алжир, Буркина-Фасо, Мавритания, Ангола.

Группа E: Тунис, Мали, ЮАР, Намибия.

Группа F: Марокко, ДР Конго, Замбия, Танзания.

Напомним, что предстоящее первенство состоится на территории Кот-д’Ивуара. Турнир пройдет с 13 января по 11 февраля 2024 года. Действующим обладателем турнира является команда Сенегала.

Первенство должны были провести летом 2023 года, но позже организаторы решили перенести сроки из-за погодных условий.