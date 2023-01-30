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Адвокаты Дани Алвеса попросят о его освобождении под залог

Новости футбола Сегодня, 09:30
Фото: твиттер сборной Бразилии/Автор неизвестен Фото: твиттер сборной Бразилии/Автор неизвестен

Адвокаты Дани Алвеса работают над тем, чтобы футболиста освободили под залог.

Как известно, бразильца взяли под стражу без права внесения залога. Его обвиняют в изнасиловании девушки в туалете ночного клуба.

Адвокаты футболиста уверены в том, что апелляция на решение суда о заключении без права выхода под залог будет удовлетворена.

Таким образом, футболист может выйти на свободу в течение месяца.

эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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