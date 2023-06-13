Адвокат попытался вытянуть Дани Алвеса из тюрьмы

Адвокат Дани Алвеса снова попытался спасти своего клиента от тюремного заключения, но его попытка потерпела неудачу.

В сообщении испанского издания Marca говорится, что защитник бразильца пытался убедить судей в том, что футболист не собирается бежать из страны, и может ждать решения суда на свободе.

К сожалению для игрока, такой аргумент не сработал.

Таким образом, Дани Алвес продолжит находиться в тюрьме, даже если в будущем суд вынесет решение об отсутствии необходимости содержания его под стражей.

Напомним, что бразилец остается в тюрьме более четырех месяцев. Его подозревают в изнасиловании.