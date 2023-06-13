Адвокат попытался вытянуть Дани Алвеса из тюрьмы
Новости футбола Сегодня, 03:54
Фото: твиттер сборной Бразилии
Адвокат Дани Алвеса снова попытался спасти своего клиента от тюремного заключения, но его попытка потерпела неудачу.
В сообщении испанского издания Marca говорится, что защитник бразильца пытался убедить судей в том, что футболист не собирается бежать из страны, и может ждать решения суда на свободе.
К сожалению для игрока, такой аргумент не сработал.
Таким образом, Дани Алвес продолжит находиться в тюрьме, даже если в будущем суд вынесет решение об отсутствии необходимости содержания его под стражей.
Напомним, что бразилец остается в тюрьме более четырех месяцев. Его подозревают в изнасиловании.
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