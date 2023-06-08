Адриано поставил ставку на победу "Интера" в финале Лиги чемпионов

Бывший форвард миланского "Интера" Адриано полон уверенности в том, что его бывший клуб может победить в финале Лиги чемпионов.

В решающем матче турнира итальянцы сыграют против “Манчестер Сити” 10 июня.

Адриано подтвердил свою уверенность финансово, поставив на победу "Интера" десять тысяч бразильских реалов, что в переводе примерно две тысячи евро.

В случае победы “Интера” Адриано сможет получить четырнадцать тысяч евро.