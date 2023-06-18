Adidas выпустил короткий фильм о победе сборной Аргентины на ЧМ-2022 (видео)

Компания Adidas выпустила короткий фильм о победе сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 в Катаре.

В фильме продемонстрированы небольшие нарезки моментов из матчей ЧМ-2022, а также интервью с футболистами.

Аргентина начала путь на чемпионате мира с поражения от сборной Саудовской Аравии со счетом 1:2. Затем аргентинцы одержали победы над Мексикой (2:0) и Польшей (2:0). Благодаря этому команда заняла первое место в группе и вышла в плей-офф. В 1/8 финала Аргентина обыграла Австралию (2:1), в ¼ финала прошла Нидерланды (2:2, по пенальти - 4:3). В полуфинале аргентинцы разгромили Хорватию (3:0), а в финале были сильнее Франции (3:3, по пенальти - 4:2).