Ад в Роттердаме!: тренер "Шахтера" высказался о предстоящем матче с "Фейеноордом"

Наставник донецкого “Шахтера” Игор Йовичевич подвел итоги матча 1/8 финала Лиги Европы с “Фейеноордом”.

В первой игре, которая состоялась вчера в Польше, была зафиксирована ничья 1:1.

По словам тренера, в этой игре его команде не хватало некоторых важных игроков.

"Как я себе представляю ответный матч? Ад! Ад в Роттердаме! Самое главное, что у нас остаются шансы.

Да, пусть у нас был не лучший день, но мы вложили много энергии в нашу игру", - сказал он.