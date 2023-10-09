А ты играл? Главный фанат Роналду затроллил Холанда после матча Арсенал – Ман Сити

8 октября состоялся матч 8-го тура АПЛ между клубами Арсенал и Манчестер Сити. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу канониров.

Единственный гол на 86-й минуте забил Габриэл Мартинелли.

После завершения поединка журналист и фанат Арсенала Пирс Морган, который известен своей дружбой с Криштиану Роналду, написал в своем Twitter:

«Срочная новость! «Арсенал» победил чемпиона и делит первое место в таблице. Крутой момент для Артеты и его команды. Довольно хаотичная игра, но мы защищались как демоны! Деклан Райс снова был очень хорош. Могу поспорить, что Микель никогда не получал большего удовольствия от рукопожатия».

Кроме того, Пирс Морган потроллил форварда «Сити» Эрлинга Холанда.

Норвежец написал в Twitter:



«Не так мы хотели уйти на перерыв на игры сборных. Но мы оправимся все вместе, как и всегда».



Морган задал Эрлингу вопрос: «Погоди, а ты играл?».