92:48. Ровно 10 лет одному из самых эпичных моментов в истории финалов Лиги чемпионов

24 мая 2014 года, ровно 10 лет назад, мы стали свидетелями одного из самых эпичных моментов за всю историю финалов Лиги чемпионов УЕФА.

На Эштадиу Да Луж в Лиссабоне Реал Мадрид играл против Атлетико Мадрид. На 36-й минуте защитник Атлетико Диего Годин открыл счет и после этого команда Диего Симеоне успешно защищалась практически весь матч.

Однако в компенсированное время, на 92:48, Лука Модрич пошел подавать угловой, а Серхио Рамос ударом головой забил величайший гол в своей карьере.

Этот гол Рамоса полностью сломил сопротивление Атлетико и овертайме Реал забил еще три мяча. Отличились Гарет Бэйл, Марсело и Криштиану Роналду.

Реал выиграл свой десятый титул Лиги чемпионов в истории, а этот матч называют La Decima.

Интересно, что тогда, как и сейчас, главным тренером Реала был Карло Анчелотти.