9.00 баллов у Мбаппе! Оценки игроков за матч квалификации Евро Нидерланды – Франция

13 октября состоялся матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе В между сборными Нидерландов и Франции. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу французов.

Счет в матче на 7-й минуте открыл Килиан Мбаппе. Уже на 53-й лидер французской команды оформил дубль, забив супергол.

Нидерланды смогли отыграть 1 мяч. На 83-й отличился Килиндши Хартман.

После завершения встречи статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам. Лучшем был признан Килиан Мбаппе, который получил оценку в 9.00 баллов.

Высокие показатели также у Джонатана Клаусса (8.0) и Орельена Тчуамени (7.5).

Оценки WhoScored за матч Нидерланды - Франция - 1:2